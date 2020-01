Calcio | Il Taranto e D’Agostino si separano

Condividi

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale il Taranto Calcio ha annunciato la separazione con il trequartista Stefano D'Agostino. Da idolo della tifoseria a libero di trovare squadra in questa sessione di mercato, la storia tra il club jonico e il calciatore non è finita come tutti si auguravano. Di seguito la nota del club:

Il Taranto FC 1927, nella necessità di avviare un nuovo progetto tecnico sportivo, è costretto, suo malgrado, a privarsi, a partire dalla data odierna, delle prestazioni professionali del calciatore Stefano D’Agostino con l’intento di trovare, per il calciatore stesso, collocazione presso un altro Club in questa sessione di mercato. La difficile e dolorosa decisione è stata ufficialmente comunicata al giocatore. La società Taranto FC 1927, nel ringraziare Stefano D’Agostino per il prezioso apporto fornito in questi anni di militanza nel nostro Club, augura allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera ed il massimo delle gratificazioni personali.