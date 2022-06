ANDRIA – Dopo l’addio del vice presidente Giuseppe Catapano, la Fidelis Andria saluta un altro componente dello staff dirigenziale: il presidente onorario Salvatore D’Alesio lascia la società. In conferenza stampa il presidente Aldo Roselli aveva auspicato una sua permanenza, ma evidentemente il notaio di Terlizzi non ha più gli stimoli per continuare la sua avventura in biancoazzurro.