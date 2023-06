Calcio: il Monopoli presenta il nuovo allenatore Francesco Tomei

MONOPOLI – Il Monopoli ha presentato il nuovo allenatore Francesco Tomei. Rossiello ha scelto un profilo alternativo promettendo solo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione che non è tutto da buttar via. Il Monopoli sarà una squadra motivata, giovane e non solo perché nella prossima stagione sarà maggiormente incentivato l’impiego degli under. Il Presidente sta cercando di risolvere col Comune il problema dello stadio di cui ha chiesto una gestione poliennale anche per far crescere il settore giovanile. Francesco Tomei, alla prima esperienza di allenatore di prima squadra (ha sempre collaborato con altri tecnici fra cui Eusebio Di Francesco al sassuolo e alla Roma), Tomei dicevamo, ha parlato di cultura del lavoro, professionalità e voglia di battersi con chiunque, perché nel calcio non esistono partite già vinte o già perse. Quanto al modulo, ha annunciato che dovrà adattarsi alle caratteristiche dei calciatori che saranno ingaggiati.

