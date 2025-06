Calcio: Il Foggia riprende gli allenamenti, mercoledì tutti convocati

FOGGIA – Non una mail, ma una vera e propria Pec. Proprio quello che è mancato nel recente passato per affermare che per il Calcio Foggia ci fosse un vero e proprio interesse. Dall’altra parte ci sarebbe la Building Company Italia, azienda con sede a Carate Brianza, operante nel settore delle energie rinnovabili. Lo stesso settore nel quale opera la Doe Trading Oil, azienda spagnola con cui erano partite delle interlocuzioni nei giorni antecedenti il playout con il Messina, grazie alla mediazione dell’ex patron del Foggia Fedele Sannella. Quella, per intenderci, di cui è arrivata soltanto la mail.

Intanto Il Foggia chiama a raccolta tutti i tesserati. I membri della squadra e dello staff tecnico sono stati convocati dal legale rappresentante Michele Bitetto per la mattinata di mercoledì 11 giugno per la ripresa delle attività agonistiche. Ricordiamo che i tesserati sono sotto contratto fino al 30 giugno e quindi fino a quel giorno saranno alle dipendenze del club. Non è escluso che qualcuno possa non presentarsi all’appuntamento.

