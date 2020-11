Calcio | Il comitato regionale Puglia Lnd propone un piano per la ripartenza dei campionati

Condividi

Il Comitato Regionale Puglia LND, in relazione alla auspicata ripresa delle competizioni

sportive, ritiene necessario concedere a tutte le Società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate – a partire dal momento

in cui le Autorità Governative, Statali e Regionali consentiranno la ripresa delle attività, fatti salvi eventuali ulteriori

provvedimenti della FIGC o della LND – un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell’attività affinché possano

riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre

nel rispetto dei protocolli sanitari.

Per tale motivo, in base alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti e nel rispetto delle specifiche attribuzioni

istituzionali e relative competenze, il Consiglio Direttivo elaborerà un piano di ripartenza che sarà deliberato nella riunione

del 12 novembre 2020 e inoltrato successivamente alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio della prevista autorizzazione.

Ricevuto il nulla osta da parte della LND, il C.R. Puglia pubblicherà la nuova programmazione delle gare dilettantistiche e

giovanili sul Comunicato Ufficiale.