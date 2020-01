Calcio | Il Brindisi va agli allenamenti, ma il “Fanuzzi” è chiuso

Condividi

Squadra senza allenamento a Brindisi con lo stadio "Fanuzzi" chiuso per il mancato pagamento del ticket. Brutta sorpresa per i calciatori biancazzurri che hanno trovato l'impianto chiuso. La società messapica aveva chiuso con il Comune un accordo per il pagamento settimanale delle spettanze dovute per l'utilizzo dell'impianto. Nell'attesa i calciatori hanno improvvisato un torello all'esterno dello Stadio per ingannare l'attesa per poi decidere di andare via. Il pagamento di 99 euro è stato eseguito in un secondo momento da un dirigente brindisino. Il pagamento del ticket del settore giovanile era stato effettuato con gestione ormai da tempo separata da quella della prima squadra