Calcio | Il Bisceglie mette a segno 3 colpi di mercato

Alla vigilia della sfida al Rende il Bisceglie mette a segno tre colpi di mercato.

Per José Luis SIERRA, classe '97 punta centrale ex Española (Serie A Cilena, nazionale U20), si tratta di contratto biennale

Doppio prestito fino a giugno 2020 di Jeremy PETRIS, classe '98 centrocampista proveniente dal Crotone e di Federico NACCI, classe '98 centrocampista centrale dal Pisa. I tre saranno a disposizione di Gianfranco Mancini per la sfida di domani.