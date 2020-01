Calcio | Il Bari sceglie Matteo Ciofani, i dettagli

Condividi

Il Bari rinuncia a Veseli e sceglie Matteo Ciofani del Pescara, club che avrà Pucino dall'Ascoli.

Sara' chiusa nel pomeriggio la trattativa tra il club biancorosso e il Pescara che cederà il difensore a titolo definito per questa e per la prossima stagione. Il club biancorosso avrebbe virato sull'ex Frosinone dopo i tentennamenti di Veseli restio a scendere in serie C. Dunque Ciofani potrebbe scendere a Bari già in serata e vestire la maglia biancorossa fino a giugno 2021. Per il 32enne difensore oltre 200 presenze in serie B e 16 gettoni in A con la maglia del Frosinone.