Calcio | Il Bari saluta Auteri e sceglie Carrera

Manca solo l’ ufficialità del club che ha di fatto esonerato Gaetano Auteri.

Sarà Massimo Carrera il prossimo allenatore del Bari. La sconfitta interna contro la Viterbese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La societa’ saluta cosi’ il tecnico Floridia.

Massimo Carrera, ex calciatore biancorosso, reduce da esperienze in Russia (ha vinto uno scudetto con lo Spartak Mosca) e Grecia (nell’Aek Atene) firmerà un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico di un anno in caso di promozione in B.