Calcio | Il Bari presenta la quarta maglia

IL BARI CALCIO HA UFFICIALMENTE UNA QUARTA MAGLIA. UN OMAGGIO AD UNA ESTATE FANTASTICA PER IL CALCIO ITALIANO. LE GESTA DELLA NOSTRA NAZIONALE NON POSSONO ESSERE DIMENTICATE E COSI’ IL CLUB HA PENSATO DI CREARE UNA MAGLIA CELEBRATIVA CON TANTO DI LOGO, UNA STELLA DEL SUD CHE ESPLODE NELL’AZZURRO INTENSO DELLA NAZIONALE. UN CADEAU PER TUTTI I PRESENTI CON L’AUSPICIO CHE QUESTO PER IL BARI SIA L’ANNO BUONO E NON LO NASCONDE NEANCHE IL PRESIDENTE LUIGI DE LAURENTIIS.