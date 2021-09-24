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Calcio | Il Bari presenta la quarta maglia

Set 24, 2021
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IL BARI CALCIO HA UFFICIALMENTE UNA QUARTA MAGLIA. UN OMAGGIO AD UNA ESTATE FANTASTICA PER IL CALCIO ITALIANO. LE GESTA DELLA NOSTRA NAZIONALE NON POSSONO ESSERE DIMENTICATE E COSI’ IL CLUB HA PENSATO DI CREARE UNA MAGLIA CELEBRATIVA CON TANTO DI LOGO, UNA STELLA DEL SUD CHE ESPLODE NELL’AZZURRO INTENSO DELLA NAZIONALE. UN CADEAU PER TUTTI I PRESENTI CON L’AUSPICIO CHE QUESTO PER IL BARI SIA L’ANNO BUONO E NON LO NASCONDE NEANCHE IL PRESIDENTE LUIGI DE LAURENTIIS.

 

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