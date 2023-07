Calcio giovanile, al via gli stage selettivi per la Taranto Academy

TARANTO – Piccoli calciatori rossoblù crescono. È già al lavoro lo staff del settore giovanile del Taranto Fc. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli stage selettivi per la Taranto Academy, a partire dalle ore 17:00 presso il campo B dello Stadio Erasmo Iacovone.

La società ionica fa sapere che per er la partecipazione è necessaria la presentazione del certificato medico per attività non agonistica in corso di validità.

ℹ️ Per qualsiasi info:

– 3470609640

– 3298687839

– segreteria Settore Giovanile, Stadio “Erasmo Iacovone” Campo B

– academy@tarantofootballclub.it

#noisiAMOtaranto

