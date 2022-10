Calcio, frattura allo zigomo ma scende in campo, il calcio da raccontare

TARANTO – IL CALCIO DA RACCONTARE Nel calcio ci sono storie che meritano di essere raccontate, come quella di Gianmarco Vannucchi portiere del Taranto. Solo sette giorni fa in un violento scontro di gioco ha subito la frattura dello zigomo con trauma cranico. Rimasto a Latina in ospedale per una notte, è rientrato a Taranto ed oggi è sceso in campo con una vistosa mascherina, ha dovuto firmare per giocare, assumendosi la responsabilità…ha giocato e ha vinto! Calcio d’altri tempi, quello che ci piace, quello da raccontare.

FOTO MAX TODARO