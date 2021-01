Calcio Foggia | Via Vitali arriva un altr portiere: Lorenzo Jorio

Nuovo innesto per il Foggia. La società rossonera ha reso noto di aver provveduto al tesseramento del calciatore Lorenzo Jorio. Nativo di Monterotondo, il giovanissimo portiere classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Latina dove attira le attenzioni dell’Empoli, che lo tessera per mandarlo poi a farsi le ossa in giro per l’Italia tra Albalonga, Aranova e Anconitana prima di trasferirsi al Lanusei, club di Serie D dal quale arriva a titolo definitivo.

Il Matelica comunica che nella giornata odierna si è assicurato le prestazioni del calciatore Leonardo Vitali, portiere classe 1998 proveniente dal Foggia.

Umbro di Città di Castello, dotato di una notevole struttura fisica, 189 cm x 78 kg, dopo aver effettuato il Settore Giovanile con le casacche di Juventus e Sassuolo, ha poi esordito in Serie D con il Villabiagio (31 presenze), mentre in seguito ha difeso i pali prima della Flaminia Civitacastellana e poi, l’anno scorso, della Pianese in Serie C.

“Sono contento della mia scelta, della Società parlano tutti molto bene e mi sembra una piazza ideale per lavorare con serenità ed entusiasmo. Ho seguito sin dall’inizio della stagione il percorso del Matelica – ha dichiarato dopo la firma il giocatore – e devo dire che ragazzi e mister stanno facendo davvero una bella stagione. Si è creato un bel gruppo, è una squadra giovane ma determinata e spero di poter dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Il suo numero di maglia sarà il 28.