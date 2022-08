FOGGIA – Il Foggia fa sul serio e l’ulteriore colpo di mercato ne e’ la dimostrazione. Andrea Schenetti ha già raggiunto il ritiro in Friuli. L’esterno offensivo, nell’ultima stagione alla Virtus Entella, sta sottoscrivendo un contratto biennale con i satanelli. È un centrocampista centrale che può essere impiegato come esterno destro o mezzala, dopo il passaggio al Cittadella ha iniziato a giocare principalmente nel ruolo di trequartista. Le sue doti principali sono l’agilità e la rapidità, possiede anche una buona capacità di corsa e un buon dribbling di base. Schenetti, dunque, è pronto a iniziare la sua tredicesima stagione da professionista. Dopo le tre stagioni vissute a Chiavari con la maglia della Virtus Entella. Sembra invece giunta al capolinea l’esperienza in rossonero di Oliver Kragl. Dopo qualche giorno di prova Roberto Boscaglia non lo ha ritenuto idoneo per vestire la maglia rossonera o comunque per affrontare un campionato da protagonista in serie c. Per carità la sua presenza non avrebbe escluso quella di un altro attaccante, ricordiamo che il Foggia è alla ricerca di un bomber, però è anche vero che moti suoi sostenitori avrebbero voluto rivedere le sue prodezze in campo. Soprattutto quelle bombe da fuori area che trafiggevano le porte avversarie. Il ritiro dei satanelli sta per volgere al termine. Venerdì 5 luglio ci sarà il “rompete le righe” stesso giorno in cui curcio e compagni conosceranno la prima avversaria di questo importantissimo campionato targato 2022- 2023