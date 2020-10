Condividi

Mattia Zennaro, talento classe 2000 di proprietà del Genoa (nazionale U20), non vestirà la maglia del Calcio Foggia. L'accordo col club rossoblu c'era, ma il ragazzo non era convinto. Al suo posto, però, dovrebbe arrivare in prestito Ibourahima Balde: il fratello del più conosciuto Keita della Lazio, esterno offensivo senegalese classe 1999 proveniente dalla Sampdoria. Per lui anche 21 presenze in C con la Vis Pesaro.

Attilio Scarano