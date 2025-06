Calcio Foggia: Salta la trattativa con la Building Company

FOGGIA – E’ ai titoli di coda la trattativa tra il presidente dimissionario Nicola Canonico e la Building Company. La notizia arriva per mezzo di un comunicato ufficiale diramato dalla S.R.L.

Secondo la Building nonostante il forte interessamento per l’acquisizione dell’intero pacchetto societario rossonero, non ci sarebbero state le condizioni per portare a termine la trattativa.

La società in una nota, afferma che dopo la proposta “non è pervenuto alcun riscontro formale da parte delle controparti interessati”, motivo per il quale “si vede costretta ad abbandonare ogni ipotesi di acquisizione del Calcio Foggia 1920”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author