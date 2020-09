Calcio Foggia-Maiuri: la partita si gioca su tattica e mercato. Filtra ottimismo

Condividi

La dirigenza rossonera continua a lavorare per portare a Foggia il tecnico Vincenzo Maiuri. Ieri sera incontro proficuo: superati gli ostacoli (relativi alla gestione dello spogliatoio) che avevano impedito il concludersi della trattativa già prima dell'arrivo di Capuano. Oggi nuovi e ripetuti contatti. C'è qualcosa che ha frenato leggermente l'operazione. L'ex Sorrento vorrebbe giocatori con determinate caratteristiche per dare alla squadra la sua linea tattica: anche perché il mercato, fino ad ora, era stato improntato sulle richieste di Ezio Capuano. La società, dopo un breve tira e molla, sembrerebbe aver aperto anche a questa possibilità. Questa sera nuovo contatto per limare gli ultimi dettagli (soprattutto tecnico-tattici). Dentro o fuori: ma filtra ottimismo, parti molto vicine.

Attilio Scarano