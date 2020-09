Condividi

Vincenzo Maiuri e il Foggia sempre più vicini. Ieri sera, fino ad oltre mezzanotte, c’è stato un incontro tra l’ex tecnico del Sorrento, Ninni Corda e Roberto Felleca. I tre si sono parlati toccando vari argomenti: mercato, gestione spogliatoio, modulo ecc. Risultato? Parti già in accordo su (quasi) tutto, restano da limare soltanto alcuni dettagli. Dettagli di cui si parlerà in un nuovo incontro previsto per oggi. Maiuri vede il Foggia, trattativa in dirittura d’arrivo.

Attilio Scarano