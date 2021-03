Calcio Foggia | M. A. Pintus nuovo presidente, Polcino dg

Il Calcio Foggia 1920 rende nota l’acquisizione da parte della dottoressa Maria Assunta Pintus del 100% delle quote della Corporate I.G. S.r.l., società detentrice dell’80% della proprietà del club rossonero. Con quest’operazione si apre un nuovo capitolo per la società rossonera.

Maria Assunta Pintus assumerà il ruolo di presidente del sodalizio (il 53esimo della centennale storia, nonchè prima donna) ed è pronta a proseguire nel segno nella continuità, introducendo però qualche novità nell’organigramma e nella struttura societaria.

In quest’ottica, il Calcio Foggia 1920 è lieto di annunciare l’avvenuto accordo con il sig. Filippo Polcino, che assumerà il ruolo di Direttore Generale.

Queste le prime parole del nuovo general manager rossonero, che nel suo curriculum vanta esperienze con il Città di Campobasso e l’U.S. Avellino: “Ringrazio la proprietà della grande opportunità, che mi si concede, nel poter dirigere un club glorioso come il Calcio Foggia 1920. Oggi, inizia un nuovo corso e sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto, in una delle piazze più importanti d’Italia. Stiamo già pianificando un articolato programma di interventi e obiettivi, c’è molto da fare ma sono convinto che lavorando bene raggiungeremo traguardi ambiziosi”.

Il programma della nuova proprietà rossonera ed il DG Polcino saranno presentati nel corso di una videoconferenza stampa online (attraverso l’applicazione Zoom), in programma martedì 2 marzo alle ore 17:00. Il link per prendervi parte verrà inoltrato domani stesso (prima dell’inizio della stessa) agli organi di informazione.