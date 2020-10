Calcio Foggia, Follieri: “Porto 27 milioni, ma serve pazienza. Altrimenti la società vendesse ad altri”

Condividi

“Non è vero che sono sparito, sto lavorando da tempo per concludere questa operazione”. Raffaello Follieri non ci sta, respinge le accuse e manda un chiaro messaggio alla città e al Calcio Foggia 1920. A spazientire il finanziere nativo di San Giovanni Rotondo quella che, secondo lui, è una eccessiva fretta. “Queste operazioni hanno bisogno di determinate tempistiche - ha dichiarato ad Antenna Sud -, anche perché le sto portando avanti con grande serietà e non in modo arruffato. Bisogna abbassare i toni e avere pazienza. Mettere i soldi per l’acquisto non è un problema, ma bisogna stare attenti a programmare bene per non avere difficoltà dopo nel sostenere al meglio tutto”.

Fretta che, seppur non in modo esplicito, sembra aver palesato anche Roberto Felleca recentemente quando ha fatto intendere di non poter aspettare all’infinito. Secca la replica di Follieri: “Se il Calcio Foggia non è disposto ad aspettare e a rispettare i miei tempi, vendesse a qualcun altro”.

L’OPERAZIONE. La trattativa, a detta di Raffaello Follieri, va avanti spedita. “Finanziariamente è conclusa - ha spiegato ai nostri microfoni -, i soldi sono già in Italia, in una banca primaria. Mancano alcuni dettagli legati alla burocrazia che stiamo risolvendo con il nostro gruppo: questione di giorni e dovremmo arrivare alla conclusione”.

Operazione portata avanti, spiega Follieri, senza un esplicito ok da parte della socia Pintus: “c’è stata un’apertura, ma procediamo senza un documento che attesti il suo chiaro via libera a vendere le sue quote. Andiamo a fiducia, ma anche qui sto rischiando”.

LE CIFRE. 2 milioni e 200 mila euro la cifra finale che andrà, divisa in base alle quote, nelle tasche dei soci Maria Assunta Pintus, Roberto Felleca e Davide Pelusi: un’operazione che, lo ricordiamo, porterebbe Raffaello Follieri a diventare l’unico proprietario dell’intero pacchetto azionario del club. Programma che, in ogni caso, manterrebbe dentro Felleca e Pelusi. “Sono parte integrante del progetto - ha confermato Follieri - Felleca diventerebbe Presidente, del ruolo di Pelusi dobbiamo ancora parlare”.

IL PROGETTO. “Ritengo non ci voglia fretta, anche perché porto a Foggia 27 milioni di euro, non di certo pochi spiccioli: 15 milioni in 3 anni, più 12 per il centro sportivo”. Così l’imprenditore foggiano su quello che è il suo piano d’investimento nel calcio foggiano. “Abbiamo già identificato il terreno di 11 ettari dove sorgerà il centro sportivo - ha sottolineato -, aspettiamo che la cosa vada in porto poi annunceremo il tutto”.

Attilio Scarano