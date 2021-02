Calcio Foggia | Felleca: la Pintus non ha esercitato la prelazione

Il presidente del Foggia Roberto Felleca ha reso noto che, non ritiene valido il diritto di prelazione di Maria Assunta Pintus, altra socia di maggioranza. Di seguito viene riportato il comunicato del numero uno rossonero:

MAP Consulting ha convocato Roberto Felleca per il 3 febbraio 2021 presso un notaio di Cagliari per la definizione dell’atto di acquisto delle sue quote di Corporate Investments Group, proponendo condizioni diverse rispetto a quelle concordate con Matera Productions e accettate dallo stesso Roberto Felleca con la sottoscrizione del contratto preliminare del 13 gennaio 2021. In particolare, la proposta di MAP Comsulting non prevede il rilascio a Roberto Felleca delle garanzie concordate con Matera Productions per il pagamento del prezzo, elemento essenziale e sostanziale per la conclusione dell’accordo.

In aggiunta, MAP Consulting ha anche apposto una serie di ulteriori condizioni (non previste in nessun accordo con Matera Productions o proposta) per poter procedere all’atto.

Pertanto, Roberto Felleca non ritiene esercitato il diritto di prelazione di MAP Consulting perché non sono state rispettate le condizioni dell’accordo con Matera Productions.