Calcio Foggia | Fatta per Nicoletti e Garattoni

Il Foggia accelera sul mercato e si assicura le prestazioni di due terzini. Il direttore sportivo Peppino Pavone, che da giorni sta lavorando alacremente per costruire una rosa all’altezza da consegnare a Zdenek Zeman, ha chiuso per altri due calciatori che arrivano entrambi a titolo definitivo. Si tratta di Manuel Nicoletti, jolly mancino ex Monopoli e Alessandro Garattoni, terzino destro che arriva dalla Juve Stabia. Entrambi hanno firmato un biennale.

Attilio Scarano