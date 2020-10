Calcio Foggia, è rottura con Maiuri. In arrivo due calciatori

Condividi

Maiuri-Foggia, è rottura. Chiuso definitivamente il rapporto tra il club rossonero e il tecnico ex Sorrento. Non sono serviti i tentativi di ricucire fatti dalla dirigenza. A velocizzare l’addio un audio whatsapp, diventato virale, nel quale Roberto Felleca critica Maiuri affermando di essere sotto suo ricatto. “Se non gli prendo quattro giocatori non rientra” - dice con una certa rabbia -, “costano 250 mila euro l’uno, non posso prenderli. Se vuole allenare il Foggia deve allenarlo come glielo stiamo preparando noi. Chi è lui per venire a casa nostra a dettare legge. Più di questo non possiamo fare”.

Secondo allenatore saltato, quindi, e un rapporto con la tifoseria ai minimi storici.

Il Foggia intanto sta per chiudere alcune operazioni in entrata: l’ex rossonero Giuseppe Agostinone e Mattia Zennaro (trequartista classe ’00 dal Genoa) dovrebbero diventare a breve due nuovi calciatori del Foggia.

Attilio Scarano