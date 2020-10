Condividi

Nuovo scossone in casa rossonera. Stando ad indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il tecnico Vincenzo Maiuri non si sarebbe presentato (assieme al suo staff) alla seduta di allenamento pomeridiana del Calcio Foggia. Alla base ci sarebbero serie incomprensioni con la società, forse in chiave mercato. Non sono escluse le dimissioni dell'ex Sorrento. Situazione in divenire.

Attilio Scarano