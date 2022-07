FOGGIA – Ancora poche ore e poi sarà amichevole tra Foggia e Pordenone al fresco di Tarvisio. A sorpresa, nell’impianto non sarà consentito l’accesso al pubblico. Decisione comunicata nelle scorse ore dopo che tanti tifosi avevano già prenotato voli e alberghi per poter raggiungere il Friuli e assistere all’incontro. Insomma il calore dei tifosi non ci sarà. Ci sarà invece, almeno tra i convocati Alessio Curcio in questo momento punto interrogativo della rosa del Foggia. Il n. 10 rossonero resterà oppure no? Il capitano rossonero è reduce da due stagioni di elevata diventando un vero e proprio leader, le sue prodezze non sono passate inosservate, motivo per cui molti club blasonati avrebbero acceso su di lui i riflettori tra cui anche il Pescara guidato da Colombo. Gia’ ma man mano che il mercato va avanti il Foggia prende le sembianze di una big. Motivo per cui Curcio potrebbe anche pensare in grande indossando la stessa casacca. Anche se il sogno e’ il ritorno di Alexis Ferrante lo stesso presidente Canonico conosce bene il valore di Alessio Curcio e vorrebbe restasse in capitanata. Per il gong di mercato c’e’ ancora tempo. La cosa positiva è che in questi giorni di ritiro Curcio non rappresenta un pesce fuor d’acqua o una voce fuori dal coro, anzi ride e scherza anche con i nuovi arrivati. Sperando che la componente ambientale possa convincerlo a sposare ancora la causa Foggia