Calcio Foggia, Capuano già in discussione?

Un audio whatsapp rischia di far saltare il banco in casa Foggia. La voce è di mister Eziolino Capuano, questo il testo: "Sono venuto perché Foggia l’ho voluta sempre allenare però se le cose stanno così… io non prendo in giro la gente, sono una persona seria, se arrivano i giocatori e bene sennò se l’allena lui". Il riferimento è al direttore tecnico Ninni Corda, reo (secondo il pensiero dell'ex Avellino) di non aver portato a Foggia un numero adeguato di calciatori (o forse calciatori di spessore?). Audio, questo, registrato mentre Capuano si confidava con qualche tifoso. La dirigenza rossonera non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma da indiscrezioni, non avrebbe preso affatto bene questa uscita. Tanto da mettere in discussione la permanenza stessa del tecnico nativo di Salerno (anche perché non ci sarebbe ancora il nero su bianco). Alle spalle anche diverse incomprensioni di natura tecnica tra i due.

Ore di riflessione in casa Foggia, Capuano già in discussione. Sarà strappo definitivo? Martedì, alla ripresa degli allenamenti, le idee saranno più chiare.

Attilio Scarano