Calcio Foggia: Canonico da “non presidente” esonera Zauri e Leone

FOGGIA – Era il 31 marzo, poco più di 20 giorni fa, questa era la nostra domanda sul futuro di Zauri a Foggia e l’ex presidente Nicola Canonico come avete sentito non ha aperto ad altre soluzioni, anzi, ai due non sarebbe stato consentito neanche di rassegnare le dimissioni poiché sarebbero state respinte e invece la sorpresa post pasquale è stata proprio la notizia del loro esonero.

La guida tecnica è stata affidata al tecnico dell’under 17 Antonio Gentile.

Un altro “coup de theatre” dell’imprenditore barese che non può neanche più essere considerato presidente in seguito alle dimissioni irrevocabili, per l’appunto di quel 31 marzo. Quindi l’altra anomalia è che da non presidente continua a prendere decisioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author