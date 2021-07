Calcio Foggia 1920 | Scambio Fumagalli-Crispino. Si segue Barbuti

Il 1 luglio ha portato allo scioglimento di tanti contratti in casa Foggia che nei prossimi giorni procederà con le ufficialità per la nuova stagione. E’ cosa fatta ormai l’ingaggio di Peppino Pavone per l’area tecnica. Il dirigente artefice del miracolo di Zemanlandia collaborerà con Emanuele Belviso, già presente a Foggia in occasione della presentazione del presidente Canonico e di Zdenek Zeman. Per quanto riguarda lo staff del boemo pare cosa fatta anche l’arrivo di Vincenzo Cangelosi come secondo e del preparatore dei portieri Borrelli. Canonico e il suo staff si stanno muovendo anche per il ritiro, che partirà il 20 luglio in una località da scegliere tra l’Umbria e il Trentino. Dopo i sopralluoghi verranno sciolti i dubbi e la squadra raggiungerà la località in altura dopo tre-quattro giorni di preparazione a Foggia post raduno. Si muove qualcosa anche per quanto concerne la composizione della rosa. Se il portiere Fumagalli dovesse andare a Francavilla potrebbe arrivare in cambio Diamante Crispino, già con Canonico e Belviso a Bisceglie e pronto a giocarsi il posto con un altro estremo difensore in capitanata. Dopo due stagioni molto positive a Bisceglie e Caserta, l’estremo difensore napoletano cerca riscatto a margine di una stagione avara di soddisfazioni proprio a Francavilla. In attacco, invece, piace molto l’esterno del Fano Barbuti, 17 gol nelle Marche nelle ultime due stagioni, mentre il sogno sarebbe riportare alla corte di Canonico Anthony Partipilo, che con il presidente ha vinto un campionato di Serie D a Bisceglie e ha fatto benissimo nel suo primo anno di Serie C. La promozione della Ternana in B e l’ultima stagione faranno della trattativa un’impresa difficilissima, ma l’ambizione del Foggia e la presenza di Zeman potrebbe convincere il giocatore almeno ad aprire una finestra di dialogo.