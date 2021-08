Calcio Foggia 1920 | Riunione del Gos per la capienza dello Zaccheria

Foggia-Paganese, con quanti spettatori? In riferimento alla gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di Lega Pro in programma presso lo stadio Pino Zaccheria sabato 21 agosto alle ore 21, il Foggia ha comunicato che tutti i dettagli organizzativi come il numero di spettatori ammessi all’evento, modalità di fruizione dello stesso, protocolli da rispettare verranno discussi durante la riunione del Gos che si terrà nella giornata di mercoledì 18 agosto. Obiettivo aumentare la capienza omologata per ritrovare finalmente il pubblico, che, fatto salva per una gara della passata stagione, manca dall’impianto dal 1 marzo 2020, quando i satanelli ebbero la meglio sul Nardò con il punteggio di 2-0 con le reti di Gibilterra e Tortori. Altra categoria, altri interpreti in campo e in panchina, altra presidenza, altri tempi quasi, con mascherine e distanziamento che stavano per entrare nelle abitudini degli italiani. Sul fronte mercato Giacomo Sciacca è andato ad affiancarsi a Markic e Di Pasquale nel reparto difensivo mentre in attacco, a prescindere da quello che sarà di Curcio, si attende un attaccante esterno di categoria che vada ad affiancarsi a Merola e Merkaj.