Calcio Foggia 1920 | Quasi fatta per Merola e Dalmasso

Un giovane talento per l’attacco di Zdenek Zeman. Davide Merola, attaccante 2000 scuola Inter, di proprietà dell’Empoli che lo girerà in prestito, sarà presto un nuovo giocatore dei rossoneri. Il giocatore, ceduto dai nerazzurri all’Inter nel 2019, dopo 5 presenze in B con la maglia dei toscani si è spostato di qualche km giocando in prestito con le maglie di Arezzo e Grosseto. Attaccante brevilineo, poco più di 170 cm di altezza, fa della velocità una delle sue armi migliori e può essere impiegato sia come falso nueve che come esterno. Sarà lui una delle frecce all’arco del tecnico boemo e partirà con i suoi nuovi compagni per il ritiro di Chatillon provando a proseguire il suo percorso di crescita. Nel frattempo Fumagalli, che ha rescisso, raggiungerà Corda a Seregno. Fatta anche per Joaquin Domingo Dalmasso, portiere classe 2000 proveniente dall’Aquila che due anni fa ha difeso a pochi km dal capoluogo dauno la porta del San Severo. Tanto mercato, infine per Curcio, che ha diversi estimatori. Società e tecnico valuteranno nelle prossime ore il da farsi.