Calcio Foggia 1920 | Markic e Riccardi per la difesa

Manuel Nicoletti ha raggiunto i suoi compagni. L’esterno sinistro classe ’98, ex Monopoli è in Valle d’Aosta e sta lavorando agli ordini di Zeman e del suo staff. Nel frattempo manca ancora qualcosa per la definizione della rosa: Due difensori centrali, un centrocampista e il Foggia è quasi completo. Il diesse Peppino Pavone punta gli obiettivi per puntellare la squadra di Zeman, che al momento manca numericamente solo nella retroguardia. Piace ancora tanto Toni Markic, difensore centrale già alle dipendenze di Canonico con la maglia del Bisceglie. Il giocatore bosniaco, dopo aver terminato la sua avventura alla Viterbese a giugno scorso, potrebbe tornare in Puglia e vestire la maglia rossonera. Altro obiettivo è l’ex Catanzaro Davide Riccardi, 25 anni, quasi 50 presenze in C tra Sudtirol, Lecce e Catanzaro e 9 gettoni in B tra i salentini e il Venezia. A centrocampo dopo il ritorno di Rocca e l’arrivo di Petermann manca ancora un playmaker, ma anche questo potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Proseguono nel frattempo gli allenamenti in Valle d’Aosta, con la speranza di vedere confermata l’amichevole di lunedì 9 agosto contro il Pavia. Nella giornata di venerdì le autorità sanitarie si esprimeranno sulla possibilità di scendere il campo senza rischi per la salute dei calciatori e degli avversari.