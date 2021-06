Calcio Foggia 1920 | La Pintus rompe il silenzio: “Impegnati per iscrizione”

Maria Assunta Pintus rompe il silenzio, con un comunicato stampa risponde agli striscioni dei tifosi ma tuttavia non da troppe certezze ad una piazza che attende i primi annunci sotto il profilo tecnico sportivo. La numero uno della società rossonera ha riaffermato il suo impegno per gli adempimenti di natura amministrativa, impiantistica ed economica previsti per l’ottenimento della licenza per partecipare al campionato di Serie C. La scadenza è fissata per il 28 giugno, una data ancora lontana, ma la tifoseria si aspetta qualche nome molto prima. Marchionni non è ancora stato confermato ufficialmente ed è monitorato costantemente da altre società di C, Lecco e Carpi in primis. La Pintus ha ribadito di continuare ad operare per mettere a punto il progetto tecnico con le importanti scelte che verranno fatte a breve e di aver valutato le diverse location idonee ad ospitare il ritiro precampionato. Insomma, la risposta è arrivata ma il tempo stringe. Alle parole, adesso, dovranno seguire i fatti, magari già dalla prossima settimana.