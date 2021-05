Calcio Foggia 1920 | La forze del gruppo contro il Bari dei grandi nomi

Il gruppo contro i singoli, la spensieratezza contro la pressione, il Foggia contro il Bari. Manca meno di una settimana alla sfida valevole per il secondo turno playoff del girone C di Serie C tra i rossoneri e i biancorossi, con il bilancio in perfetta parità. 1-0 Foggia all’andata con gol di Curcio su rigore, 1-0 Bari al ritorno, sempre con un calcio piazzato, quella punizione di Cianci che sembrava aver aperto nuove strade alla formazione biancorossa e condannato il Foggia ad un periodo di sofferenza dopo le quattro sconfitte consecutive. Invece non è stato così, i ragazzi di Marchionni hanno reagito alla grande mettendo a segno 3 successi e 2 pareggi nelle successive 5 partite con una media punti impressionante. Curcio, Balde e Gavazzi gli uomini di quella riscossa, le loro firme sui successi contro Turris, Cavese e Francavilla. Gli stessi giocatori che proveranno a regalare un dispiacere al Bari di De Laurentiis e Auteri, costruito a inizio stagione per ben altri obiettivi. Le caratteristiche dei due attaccanti potrebbero mettere in seria difficoltà una difesa fisica come quella del Bari che però fa fatica con attaccanti brevilinei, il capitano invece, in via di guarigione dal Covid, dovrebbe dare alla difesa quelle certezze perse durante la sua assenza nella parte finale di campionato. Mancano sempre meno ore al calcio d’inizio e l’aria a Bari e Foggia si fa sempre più calda, e non solo per l’estate che sta arrivando.