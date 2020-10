Calcio Foggia 1920 | Follieri comunica l’interruzione della trattativa

Condividi

Con un comunicato stampa diramato nella serata di oggi Follieri Capital Ltd , ha comunicato che "dopo aver ottemperato a tutte le formalità documentali e finanziarie per acquisire l'intero pacchetto azionario del Calcio Foggia 1920 , si trova obbligata a non proseguire nell'operazione a causa di una situazione ambientale preconcetta e volutamente ostativa chiaramente pilotata da chi fin dal primo giorno si e' opposto all'investimento nella squadra e sul territorio per favorire altre situazioni".

Una fine della trattativa quasi annunciata dopo i rumors degli ultimi giorni che vedevano l'allontanamento tra Felleca e l'imprenditore foggiano.