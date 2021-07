Calcio Foggia | 1 caso di positività, salta amichevole di domenica

Il Calcio Foggia 1920 comunica che oggi è stata riscontrata una positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il calciatore in questione è stato immediatamente posto in isolamento, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. A partire da oggi non sara’ piu’ possibile assistere agli allenamenti dei rossoneri e tentare di avvicinarsi al gruppo squadra. Annullato l’allenamento congiunto con il Chervansod previsto per domenica 1 agosto.