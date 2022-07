ANDRIA – La Fidelis Andria mette a segno un importante colpo per il reparto avanzato. È ufficiale l’arrivo a titolo temporaneo di Fabian Pavone. L’esterno offensivo di proprietà del Parma giunge in Puglia con più di 100 presenze nel professionismo nonostante la sua giovane età. Il classe 2000 ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Turris, totalizzando 3 reti in 30 presenze.