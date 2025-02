Calcio femminile, Molfetta beffata dal Foggia in extremis

Una sconfitta amara per la Molfetta Calcio Femminile, battuta 3-2 dal Foggia Woman dopo una doppia rimonta subita e un gol nel recupero che ha vanificato gli sforzi biancorossi.

La trasferta di Troia si è rivelata un’occasione mancata per le ragazze di Molfetta, che hanno dovuto fare i conti con numerose assenze. Nonostante ciò, la squadra è scesa in campo con determinazione, trovando il vantaggio a metà primo tempo grazie a una punizione magistrale di Cinzia Miccione. Ma la gioia è durata appena tre minuti: un errore difensivo ha permesso a Merlino di riportare il punteggio in parità.

Le biancorosse hanno faticato a ritrovare ordine e incisività, mentre il Foggia ha continuato a spingere con determinazione. Nella ripresa, il Molfetta ha nuovamente messo la testa avanti con un gol straordinario da trentacinque metri di Arianna Cimadono. Tuttavia, ancora una volta, la difesa ha vacillato e Merlino ha firmato il pareggio.

Nel finale, le ospiti hanno provato a resistere, ma nei minuti di recupero una rimessa errata di Stella ha concesso a Mammolino l’opportunità di sorprendere il portiere con un pallonetto decisivo. Un 3-2 che lascia l’amaro in bocca e allontana il Molfetta dalla vetta della classifica.

Ora l’obiettivo è reagire subito: domenica c’è il derby con la Phoenix, occasione per dimostrare carattere e riprendere il cammino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author