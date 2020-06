Calcio Femminile | Campionato congelato, la “Pink Bari” resta in serie A

Condividi

Lo stop definitivo al campionato di serie A femminile deciso dal Consiglio federale ha consacrato la salvezza delle Pink Bari. Una buona notizia per lo sport pugliese che potrà vantare di avere anche per la prossima stagione una società nella massima serie. Soddisfatta la presidentessa Alessandra Signorile che già da tempo aveva espresso proprie perplessità circa l’eventuale ripartenza della serie A di calcio femminile. La n.1 biancorossa pero’ vuole aspettare l’ufficialità dalla Figc, ma si tratta meramente di una formalità.

Merito sportivo e algoritmo consegnano dunque alla Pink Bari un’altra stagione di serie A. Ora pero’ bisognerà capire dove la squadra andrà a giocare perché lo stadio comunale di Bitetto potrebbe non essere più idoneo rispetto ad alcune nuove norme imposte alle società del massimo campionato. Conferme in panchina perché Cristina Mitola ha meritato la fiducia della società non solo per la competenza tecnica, ma anche sulla capacita’ di lavorare anche sulla mentalità delle sue ragazze. L’obiettivo per la prossima stagione non può essere che la salvezza anche perché il calcio femminile almeno al Sud continua a non avere appeal e per cui procacciarsi sponsor è molto difficile. Una salvezza che va conquistata senza troppe ansie, almeno questo l’auspicio anche perché si spera che il Covid non condizioni il calcio anche nella prossima stagione.