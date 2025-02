Calcio F, Molfetta: pareggio che sa di vittoria nel big match

Le ragazze della Molfetta Calcio escono con un punto prezioso dalla sfida contro la Pink Sport Time, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, capace di tenere col fiato sospeso il pubblico presente sugli spalti di Bitetto.

Nonostante le assenze per infortuni e squalifiche, le biancorosse di mister Petruzzella scendono in campo senza timori, consapevoli dell’importanza del match contro una delle squadre più forti del campionato regionale. E l’approccio è quello giusto: dopo appena due minuti, un calcio di rigore trasformato da Arianna Cimadomo porta in vantaggio il Molfetta, che poi si difende con ordine e determinazione, resistendo agli attacchi avversari grazie a un reparto difensivo solido e a una Stella in grande giornata tra i pali.

Nella ripresa, la Pink Sport Time trova il pareggio con Strisciuglio, riaccendendo la sfida. Le padrone di casa spingono per ribaltare il risultato, ma le molfettesi rispondono colpo su colpo, difendendo con carattere un pareggio che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al vertice.

Un punto che lascia aperti tutti i giochi per il girone di ritorno e che conferma il valore delle biancorosse. Archiviata questa battaglia, il Molfetta ora guarda alla prossima sfida contro il Foggia Woman, con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

