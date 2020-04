Calcio | Europei del 2021 manterranno nome ‘Euro 2020’

Condividi

A seguito del posticipo di Uefa Euro 2020 all'estate del 2021 e dopo una dettagliata analisi interna

e discussioni con i partner, il Comitato Esecutivo ha deciso

che il nome del torneo restera' Uefa Euro 2020. Questa decisione permette alla Uefa di mantenere la sua visione del

torneo per festeggiare il 60esimo anniversario dei Campionati Europei (1960 - 2020).

In una nota la Uefa sottolinea che questo servira' anche a ricordare come l'intera famiglia del calcio europeo si sia

unita per rispondere alle circostanze straordinarie legate alla pandemia Covid-19 e il difficile periodo che l'Europa, e il

mondo, ha dovuto attraversare nel 2020.