Calcio e Covid-19| UEFA: prima la fine dei campionati, poi le coppe

Condividi

Allenamenti vietati fino al 13 aprile e società ancora sospese. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato poche ore fa ha ordinato lo stop delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo fino al 13 aprile prossimo. Tutti fermi quindi per altri 10 giorni con lo scenario della ripresa della serie A che si sposta almeno al 20 maggio. Riprendere è la volontà del presidente federale Gravina e del direttivo dell’Uefa che in un summit con i rappresentanti delle 55 Federazioni, i rappresentanti delegati di club, calciatori e altre istituzioni ha discusso di calendario, la ripresa, le priorità tra campionati e coppe. I contratti, il Fair Play Finanziario e non solo. Nella tabella di marcia c’è totale priorità ai campionati. La volontà sarebbe dunque quella di terminare la stagione, a seguire le Coppe tra luglio ed agosto e poi i play-off delle Nazionali a settembre. La fine dei campionati ad agosto presuppone però uno slittamento dei contratti. E’ stata programmata un'altra riunione plenaria per la metà di aprile. Sul tavolo, oltre all'analisi della situazione sanitaria e sociale in quel momento, e al calendario calcistico, c'è anche il capitolo dei contratti e delle scadenze al 1° luglio. La Federazione europea ne continuerà a discutere con la FIFA e a metà aprile dovrebbe essere istituito un tavolo proprio per decidere come comportarsi su scadenze e proroghe. Un primo passo per tracciare il percorso. La strada però è ancora lunga.