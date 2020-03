Calcio e Covid-19 | Tifosi del Bari lanciano la colletta alimentare

Condividi

I gruppi dei tifosi del Bari, organizzati nella Curva Nord, hanno lanciato una sottoscrizione al fine di raccogliere beni di prima necessita' da consegnare alla Protezione civile e al Comune di Bari. La campagna "Nessuno resti indietro" e' stata lanciata sulla pagina Fb "Mai per Moda - Seguaci della Nord". "Al fine di poter velocizzare e incrementare il volume di aiuti destinati alle famiglie bisognose di Bari - scrivono i tifosi - abbiamo deciso - con tutti i gruppi della Nord - di scendere in campo e di dare il nostro contributo alla protezione civile e al Comune di Bari". Si potranno fare donazioni fino al 5 aprile, poi sara' resa

pubblica la cifra raccolta, da impiegare per l'acquisto di beni per i cittadini in difficolta', secondo le priorita' concordate

con il sindaco Antonio Decaro.

L'Iban dell'iniziativa e' IT56W0526204001CC0861291836, con causale "covid19 raccolta

viveri".