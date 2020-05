Condividi

IL MINISTRO DELLO SPORT VINCENZO SPADAFORA ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL HA RIBADITO CHE INIZIARE GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI NON VUOL DIRE NECESSARIAMENTE FAR RIPARTIRE IL CAMPIONATO. UN’ALTRA MAZZATA PER LA LEGA DI SERIE A CHE IN QUESTA SETTIMANA SI RIUNIRA’ IN ASSEMBLEA.