Calcio e Covid 19| Consiglio federale rinviato a data da destinarsi

Il consiglio federale, inizialmente previsto per venerdì 8 maggio, è stato rimandato a data da destinarsi. La Figc vuol vederci chiaro sul tema dell’emergenza sanitaria, magari analizzando i numeri su contagi e decessi ancora per qualche altro giorno. Alla base della decisione, però, potrebbero esserci anche le proposte di riforma che stanno giungendo da più lati, con in primis una B allargata a 40 squadre e un professionismo con 60 club. “Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie” si legge nella nota. Segnale di apertura mentre si discute ancora di data di ripresa per quanto riguarda la Serie A. Comitato tecnico-scientifico e Figc si vedranno in queste ore per affinare il protocollo, con regole magari meno rigide di quelle fissate nel pieno dell’emergenza, mentre dalla Fifa è arrivato l’ok sulle cinque sostituzioni. Nel frattempo la ripartenza della Bundesliga potrebbe avvenire il 22 maggio, con la volontà del governo di sottoporre ad una quarantena di 14 giorni in centri sportivi specializzati calciatori e staff delle squadre della più importante competizione tedesca.