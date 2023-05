Calcio e beneficenza, a Barletta va in scena “A mano a mano”

BARLETTA – Andrà in scena sabato alle 16 “A mano a mano”, l’iniziativa benefica promossa dalla ASD La Barlettana. Lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta si vestirà a festa per i ragazzi speciali dell’associazione, con il coinvolgimento di volti noti dello spettacolo, di calciatori in attività ed ex calciatori di Serie A, Serie B e Serie C. Presentato a Palazzo di Città il progetto dell’evento, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza.

