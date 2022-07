CASARANO – Si apre col botto il calciomercato del Casarano. La società rossazzurra si è assicurata le prestazioni di Nicola Strambelli (ex Cerignola) e di Pablo Burzio (ex Potenza), due attaccanti che permetterebbero ai salentini di partire in pole position ai nastri del girone H di serie D. Avanzata la trattativa con Nicola Loiodice che lascerebbe la serie D per sposare la causa Casarano.