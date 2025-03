Calcio: Dopo l’ultima sconfitta il Foggia parte a Biella in pullman

FOGGIA – Domani il Foggia affronterà in trasferta la Juventus Next Gen. 861 kilometri dividono le due città, ma la società ha deciso di far salire la squadra con il pullman piuttosto che in aereo. Tra l’altro gli uomini di Zauri subito dopo la gara riprenderanno lo stesso mezzo per tornare in Puglia senza pernottare nella cittadina piemontese. Una scelta fatta non per scarsa organizzazione, ma probabilmente per dare un segnale alla squadra dopo l’opaca prestazione vista al cospetto della Cavese

