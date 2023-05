Calcio: Domenica 21 maggio settima edizione della Granoro Cup

Numeri da record per un evento che si preannuncia davvero indimenticabile. E’ quasi tutto pronto per la settima edizione della Granoro Cup, importante manifestazione di calcio giovanile che si terrà domenica 21 maggio al centro sportivo “Nick World” di Bari.

Come sempre, ad organizzarlo è la Gran Football Corato con la preziosa collaborazione della Nick Calcio Bari, per un binomio forte e che dura da un quinquennio.

“La Granoro Cup nasce nel 2015 nel nostro piccolo centro sportivo e con soli 100 iscritti alla prima edizione – sottolinea Leonardo Mazzone, presidente della Gran Football Corato – per poi diventare sempre più importante. Questo grazie alla partnership con il nostro partner Pastificio Granoro della dottoressa Marina Mastromauro, da sempre vicino al nostro club ma in generale a tutto lo sport giovanile del territorio. Preziosa, inoltre, la collaborazione con il mio grande amico Marcello Chiricallo, responsabile tecnico della Nick Calcio Bari, attraverso cui, negli anni, l’evento ha assunto una rilevanza crescente. Sono orgoglioso di come la manifestazione stia diventando un punto di riferimento per i tornei pugliesi ed i numeri di quest’anno confermano questo trend: sono attesi oltre 750 partecipanti di diversi club provenienti da tutta la Puglia e in rappresentanza di tutte le categorie dell’attività di base”.

Non solo calcio, ma anche spazio alla gastronomia con il Granoro Show Cooking: “Dalle 12:30 alle 15:30 uno chef di Pasta Granoro preparerà un primo a tutti i presenti, ai quali il nostro main sponsor farà dono anche di un piccolo pacco omaggio. E’ un momento sempre molto apprezzato dalle famiglie”.

“Granoro è da sempre vicina al mondo dello sport – dichiara Marina Mastromauro, amministratrice delegata di Pasta Granoro – ed ha sempre curato le proprie produzioni a tutela della salute di chi ci sceglie e degli sportivi. Granoro da sempre sostiene la sana e corretta alimentazione, fondamentale per essere in salute. Fa sempre piacere vedere l’impegno di società come la Gran Football che con grande passione si dedica al calcio giovanile ed organizza eventi come la Granoro Cup che supportiamo, ormai da 7 anni, con grande enfasi e soddisfazione reciproca. È altrettanto bello vedere, oltre ai bambini e ai ragazzi, tantissime famiglie coinvolte e partecipi in una giornata di puro divertimento e sport”.

“Granoro Cup rappresenta al meglio il mondo sportivo giovanile del territorio pugliese – il pensiero di Marcello Chiricallo. Il trofeo è il connubio perfetto tra una grande azienda leader dell’imprenditoria pugliese e le associazioni sportive calcistiche che, sempre più numerose, nel corso degli anni vi aderiscono. Il torneo è nato dall’idea ed impegno della ASD Gran Football Corato, società calcistica giovanile di Corato che, impreziosito dal sostegno dell’azienda Granoro si è imposto tra i tornei più importanti della Puglia. Dal secondo anno è nata la collaborazione con la ASD Nick Calcio Bari che con il supporto del proprio staff ha favorito la crescita del torneo che si è avvalso nel tempo della partecipazione di società calcistiche di prestigio. Il 21 maggio prossimo nella cornice del centro sportivo Nick World sito in SP 183 Loseto Adelfia, andrà in scena il torneo stagione 2023 in cui saranno protagonisti agonismo calcistico, fair play e condivisione sportiva e sociale. In qualità di responsabile tecnico dell’Asd Nick Calcio ringrazio la Gran Football Corato per la fiducia rinnovata e per la realizzazione di un trofeo di eccellenza come Granoro Cup 2023″.

