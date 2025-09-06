6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Calcio: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

Dante Sebastio 6 Settembre 2025
centered image

Il weekend calcistico pugliese si arricchisce con le dirette e le differite delle sfide di Serie D, Eccellenza e Promozione, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire le partite anche da casa grazie alla copertura televisiva e streaming di Antenna Sud e Teleregione Color.

Le dirette del 7 settembre

Domenica 7 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti trasmessi in diretta. Per l’Eccellenza pugliese sono in programma:

  • Brilla Campi – Brindisi (ore 15:30, in onda su Canale 92 e in streaming su antennasud.com);
  • Taranto – Polimnia (ore 15:30, in onda su Canale 77 e streaming su teleregionecolor.com);
  • Bisceglie – Novoli (ore 15:30, diretta streaming antennasud.com/AS Sport);
  • Mesagne – Squinzano (ore 15:30, diretta streaming antennasud.com/AS Sport 2).

Per la Serie D, invece, riflettori puntati sulla sfida di cartello:

  • Virtus Francavilla – Barletta (ore 17:00, in onda su Canale 14 e in streaming su antennasud.com).

Le differite

Per chi non potrà seguire le gare in diretta, il palinsesto prevede anche una serie di repliche nei giorni successivi.

  • 8 settembre ore 11:00: Mesagne – Squinzano (Canale 77, Teleregione Color);
  • 8 settembre ore 14:45: Francavilla – Barletta (Canale 77, Teleregione Color);
  • 9 settembre ore 11:00: Brilla Campi – Brindisi (Canale 77, Teleregione Color);
  • 9 settembre ore 23:00: Bisceglie – Novoli (Canale 77, Teleregione Color);
  • 10 settembre ore 14:45: Taranto – Polimnia (Canale 77, Teleregione Color).

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

