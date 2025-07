Calcio: Diogo Jota, calciatore del Liverpool, muore in incidente stradale

La tragedia è avvenuta in Spagna: nell’impatto ha perso la vita anche il fratello André di 26 anni

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio: il calciatore portoghese Diogo Jota, 28 anni, in forza al Liverpool, è morto la scorsa notte insieme al fratello André Jota, 26 anni, anch’egli calciatore professionista, in un incidente stradale avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora, comunità autonoma di Castiglia e León.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, l’incidente si è verificato al km 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. I due fratelli si trovavano a bordo di una Lamborghini, che avrebbe perso il controllo e sbandato, finendo fuori strada. Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Le autorità locali hanno confermato la notizia attraverso i canali ufficiali, specificando che le vittime sono due giovani uomini deceduti a bordo di un’auto avvolta dalle fiamme. Il riconoscimento formale è avvenuto poco dopo l’intervento delle squadre di emergenza.

Messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutto il mondo calcistico, a partire dal Liverpool Football Club, che ha espresso profondo dolore per la tragica perdita. Anche la Federcalcio portoghese ha diramato una nota in cui si unisce al lutto della famiglia e dell’intera comunità sportiva.

